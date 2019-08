Grote zorgen om vastzittend duo in Poolse grot

Poolse reddingswerkers doen verwoede pogingen om contact te leggen met twee onderzoekers die sinds zaterdag vastzitten in de grootste en diepste grot van Polen, de Wielka Śniezna in het Tatra-gebergte. Over hun gezondheid bestaan grote zorgen. De speleologen zijn ingesloten doordat een deel van de grot is volgelopen met regenwater. Binnen is het slechts een graad of 4 en is de luchtvochtigheid hoog. Onderkoeling ligt op de loer.

„Het is extreem moeilijk om de speleologen te bereiken, ook al weten we waar ze zich bevinden”, zei het hoofd van de reddingsdienst tegen de publieke omroep TVP. Het team bereidt zich voor op een operatie die „dagen, zo niet weken”, kan duren. Het ziet ernaar uit dat explosieven nodig zullen zijn om de twee te bereiken.

Het grottenstelsel bestaat uit bijna 24 kilometer aan onderaardse gangen, met een diepte tot ruim 800 meter. De Poolse reddingswerkers en brandweerlieden ter plaatse krijgen hulp van collega’s uit Slowakije. De grot ligt aan de grens tussen beide landen. Ook zijn explosievenexperts ter plaatse.