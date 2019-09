Grote zorgen na grote brand in Rouen

In en rond de Franse havenstad Rouen heerst grote ongerustheid over de mogelijke gevolgen van een enorme brand die donderdag op een industrieterrein woedde. Over de oorzaak van de brand en wat er precies is vrijgekomen in de lucht, is weinig bekend.

De autoriteiten stellen dat er geen gif in lucht of water terechtgekomen is. De brand die gepaard ging met explosies, veroorzaakte stank, een enorme rookontwikkeling en verwoestte een groot deel van een chemische fabriek van Lubrizol. Het complex van Lubrizol ligt slechts 3 kilometer van het centrum van de Normandische stad.

Niemand is gewond geraakt, maar de ruim tweehonderd brandbestrijders hadden grote moeite het vuur meester te worden. De prefect van het getroffen departement Seine-Maritime, Pierre-André Durand, heeft de mensen op het hart gedrukt „dat er geen zorgen meer zijn over de brand”.

Er is veel vuil of vies geworden, maar er zijn bij metingen geen giftige stoffen in lucht of water van de rivier de Seine aangetroffen. „We kunnen normaal leven en werken”, aldus Durand. De scholen waren donderdag en vrijdag gesloten als gevolg van de brand.

Veel mensen vrezen gevaren voor gezondheid en milieu op langere termijn. De minister van Gezondheid, Agnes Buzyn, klonk bij een bezoek vrijdag minder overtuigd dan de prefect: „De stad is duidelijk vervuild en ik kan geen garantie geven dat er geen gevaar is.”