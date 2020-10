Grote zorgen Amerikaanse overheid over onrust op verkiezingsdag

De Amerikaanse autoriteiten zetten zich schrap voor ongeregeldheden op de dag van de presidentsverkiezingen. Het ministerie van Justitie is van plan functionarissen te plaatsen in een commandocentrum van de nationale politiedienst FBI. Zij kunnen dan de reacties coördineren op eventuele onrust of andere problemen bij het stemmen waar dan ook in de Verenigde Staten.

Deze keer zijn de zorgen acuter dat „giftige politiek”, samen met de mogelijke onzekerheid over de geldigheid van stemmen, zou kunnen leiden tot gewelddadige demonstraties en botsingen tussen tegenstanders, meldt The Washington Post. De krant baseert zich op ingewijden.

Het ministerie van Justitie ziet toe op elke verkiezing om ervoor te zorgen dat kiezers hun stem kunnen uitbrengen. De afgelopen weken zijn voorbereidingen getroffen om een breed scala aan mogelijke problemen aan te pakken, aldus de functionarissen.

De spanning neemt toe omdat president Trump weigert te zeggen of hij het verkiezingsresultaat zal accepteren. Daarnaast bestempelt hij het stemmen per brief als fraudegevoelig. Ook spoort hij zijn aanhangers aan „de stemlokalen in te gaan en heel goed op te letten”. Daarnaast was er de afgelopen maanden al veel onrust door soms betogingen tegen racisme en politiegeweld, waarbij het ook tot confrontaties kwam met extreem rechts.