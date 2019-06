Grote voedselhulp Zuid-Korea aan Noord-Korea

Zuid-Korea heeft de grootste voedseldonatie aan Noord-Korea gedaan sinds 2008. Het gaat om 50.000 ton rijst die via het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties wordt aangekocht en naar Pyongyang gaat.

Seoul lost daarmee een belofte in die het eerder deed. Noord-Korea verklaarde eerder gebukt te gaan onder droogte. Volgens de VN is de voedselproductie in het land vorig jaar dramatisch achteruit gegaan en lopen 10 miljoen Noord-Koreanen gevaar op voedseltekort.

De rijst uit Zuid-Korea is goed voor hulp aan 1,5 tot 2 miljoen kinderen, zwangere vrouwen en jonge moeders.