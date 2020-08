Grote verkeersdrukte voorzien op Europese wegen

Vakantiegangers moeten voor het tweede opeenvolgende weekeinde rekening houden met grote drukte op de Europese wegen. Met name in Frankrijk worden volgens de ANWB flinke opstoppingen verwacht door toeristen op weg naar hun vakantiebestemmingen of op de terugweg naar huis.

Op de A6/A7, de Route du Soleil, worden de eerste files al rond 06.00 uur verwacht. Met name tussen Lyon en Orange moeten weggebruikers rekening houden met urenlange vertraging op de tweede zwarte zaterdag. Ook op de A10 tussen Parijs en Tours en bij Poitiers richting Bordeaux en op de routes door Midden-Frankrijk wordt grote drukte voorzien. Ook vorige week, op de eerste zwarte zaterdag, was er sprake van topdrukte op deze trajecten. De Franse politie telde rond het middaguur al 760 kilometer file op de wegen.

Ook in Duitsland worden dit weekeinde flinke verkeersopstoppingen voorzien. Het gaat dan met name om de A7 tussen Hamburg en de Deense grens en om de wegen rond Stuttgart, Neurenberg en München.

In het Alpengebied worden er net als voorgaande weekeinden lange wachttijden voorzien op de Oostenrijkse wegen richting Slovenië, en dan met name op de A11 voor de Karawankentunnel. In Zwitserland moeten vakantiegangers rekening houden met een wachttijd van ruim een uur bij de St. Gotthardtunnel.