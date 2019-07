Grote uitslaande brand kerk in Hengelo

Aan de Meijersweg in Hengelo woedt een grote brand in de Theresiakerk. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt.

De kerk staat middenin een woonwijk, en enkele naastgelegen woningen hebben schade opgelopen. De brandweer zet in op het voorkomen van overslaande brand en op het veiligstellen van waardevolle spullen in de kerk. Verder moet de kerk als verloren worden beschouwd. Er zijn geen gewonden gevallen.

Er komt veel rook vrij die richting Enschede trekt. De brandweer adviseert ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is niet bekend.