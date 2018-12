Grote staking legt Duits treinverkeer plat

In heel Duitsland is het treinverkeer grotendeels stilgevallen door een staking van treinpersoneel. In de staat Beieren rijden er maandagochtend helemaal geen treinen. In veel andere delen van het land gaan er amper treinen.

De stakingen zijn aangekondigd tussen 05.00 uur tot 09.00 uur maandagochtend, maar begonnen al een uur eerder, melden Duitse media. Naar verwachting rijden de treinen pas in de middag weer volgens de normale dienstregeling.

Het treinpersoneel staakt, omdat onderhandelingen over de cao zijn vastgelopen. Zaterdag werden de onderhandelingen gestaakt, waarna de actie werd aangekondigd.

De Deutsche Bahn compenseert de reizigers die tickets hadden gekocht voor maandag, door ze ook dinsdag geldig te maken.