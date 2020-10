Grote schade en vermisten door overstromingen in regio Nice

Het zuidoosten van Frankrijk is getroffen door ernstige overstromingen. In de omgeving van de stad Nice zijn zeker negen mensen, onder wie twee brandweerlieden, vermist. De schade is groot.

De twee brandweermannen werden volgens lokale media meegesleurd door het water tijdens het uitvoeren van hulpoperaties. De regio heeft te maken gehad met hevige regenval die overstromingen heeft veroorzaakt. De neerslag wordt door de Franse weerdienst Météo France als uitzonderlijk bestempeld.

De weersomstandigheden in het gebied zijn enigszins verbeterd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin beloofde na een crisisbijeenkomst in Parijs om extra helikopters en brandweerlieden naar de regio te sturen.

Zware regenval heeft vanaf donderdag tot overstromingen en chaotische verkeerssituaties rond Nice geleid, met name in het bergachtige achterland. Nice Airport riep passagiers ’s nachts via Twitter op om vanwege de weersomstandigheden niet naar de luchthaven te komen. Ongeveer 13.500 huishoudens in de regio zaten zonder stroom. Lokale media meldden dat sommige dorpen van de buitenwereld waren afgesneden.

Tal van mensen moesten vanwege de overstromingen in veiligheid worden gebracht. Zo’n 850 brandweerlieden zijn ingezet in het getroffen departement Alpes-Maritimes.