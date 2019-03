Grote rellen blijven uit bij mars gele hesjes

Bij nieuwe protestmarsen van gele hesjes in Frankrijk zaterdag zijn grote rellen en plunderingen uitgebleven. Wel kwam het incidenteel tot kleine botsingen tussen politie en betogers. Daarbij werd ook traangas ingezet.

In totaal waren volgens de Franse autoriteiten ongeveer 40.000 mensen de straat opgegaan, waarvan 5000 in Parijs. Over het algemeen verliepen de protesten rustig. Een groot deel van Parijs, waaronder de Champs-Elysées, was tot verboden gebied verklaard voor de demonstranten.

Eind van de middag leek het in Parijs uit de hand te lopen, toen de politie hard optrad tegen een groep betogers met hoodies, helmen en gasmaskers. De grote politiemacht in de Franse hoofdstad had de situatie snel weer onder controle.

In Nice raakte een 75-jarige vrouw zwaargewond, toen ze bij een charge van de politie ten val kwam.