Grote reddingsactie op stuwmeer Colombia

Op een stuwmeer in het noordwesten van Colombia is zondag een grote reddingsoperatie op gang gekomen nadat een schip met ongeveer 150 mensen aan boord in de problemen is geraakt. Eenheden van leger, luchtmacht en marine zijn uitgerukt om brandweer en politie te assisteren.

Het drie dekken tellende schip El Almirante zou door nog onbekende oorzaak op het stuwmeer van Guatapé in de provincie Antioquía zijn gekapseisd en gezonken, meldden Colombiaanse media. Volgens de website van de omroep RCN werd op het schip een bruiloft gevierd toen het ongeluk zich voltrok.

De Colombiaanse politie meldt dat er zeker drie doden zijn. Dertig opvarenden worden nog vermist, liet het hoofd van de Colombiaanse politie aan de omroep RCN weten.

Op filmpjes is te zien hoe andere boten toesnellen om hulp te bieden. De plaats van het ongeluk ligt ongeveer 80 kilometer van de stad Medellin.