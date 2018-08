Grote reünie Noord- en Zuid-Koreanen

Veel Noord- en Zuid-Koreaanse familieleden hebben elkaar voor het eerst in ruim een halve eeuw weer gezien. Honderden mensen uit de buurlanden namen deel aan een reünie in een Noord-Koreaans resort, bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De oudste deelnemer was 101.

Bijna negentig Zuid-Koreanen, die vrijwel allemaal de zeventig voorbij zijn, stonden daar oog in oog met zo’n honderdtachtig Noord-Koreanen. Het ging om broers, zussen en andere familieleden die door de Koreaanse Oorlog in de jaren vijftig aan verschillende kanten van de grens kwamen te wonen. In sommige gevallen konden ouders hun kinderen weer in de armen sluiten.

Herinneringen aan een familie-reünie tussen Noord- en Zuid-Koreanen

Sommige deelnemers waren zo fragiel dat ze in rolstoelen zaten of ondersteuning nodig hadden tijdens de circa twee uur durende bijeenkomst. De uiteengescheurde families kunnen de komende dagen meer tijd met elkaar doorbrengen. Dergelijke evenementen zijn mogelijk door de toenadering tussen de buurlanden.