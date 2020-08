Grote problemen met internet op verkiezingsdag Wit-Rusland

Inwoners van de Wit-Russische hoofdstad Minsk melden grote problemen met hun internetverbinding op de dag dat ze naar de stembus kunnen voor de presidentsverkiezingen in hun land. Websites van oppositie-gezinde media zijn niet bereikbaar en verder zouden berichtendienst Telegram en beveiligde VPN-verbindingen niet werken.

Ook is rond regeringsgebouwen in Minsk een grote politiemacht op de been. Op sommige plaatsen zijn verder metalen wegversperringen neergezet.

De politiek onervaren huisvrouw Svetlana Tichanovskaja neemt het zondag op tegen de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is. Waarnemers rekenen niet op eerlijke verkiezingen in het Oost-Europese land, dat soms ook wel ‘de laatste dictatuur van Europa’ wordt genoemd.

De eerste prognoses worden aan het begin van de avond verwacht. Analisten verwachten dat Loekasjenko weer tot winnaar wordt uitgeroepen.