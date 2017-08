Grote politieoperatie Cambrils om terrorisme

In het plaatsje Cambrils, ten zuiden van Barcelona, is een grote politie-operatie gaande die te maken heeft met een terroristische aanslag. Inwoners wordt door de politie aangeraden om binnen te blijven. „Breng jezelf niet in gevaar,” aldus de hulpdiensten op Twitter.

Onduidelijk is of het om een nieuwe terroristische aanslag gaat, of met de aanslag in Barcelona. De autoriteiten zeggen hier niets over. Volgens Spaanse media gaat het om een nieuwe aanval, waarbij minstens drie doden zijn gevallen.