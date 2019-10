Grote partij drugs onderschept bij Puerto Rico

Voor de kust van het zuiden van Puerto Rico is bijna 2000 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een waarde van circa 43 miljoen euro. Dat maakte de Amerikaanse grensbescherming CBP donderdag bekend. Op de boot zaten twee mannen uit de Dominicaanse Republiek.

De drugs waren verpakt in 80 pakketten. De boot waarop de buit werd aangetroffen voer in de richting naar Guayama, een district in Puerto Rico gelegen aan de Caribische Zee.

Er loopt een onderzoek naar de herkomst van de drugs en voor wie die bestemd waren.