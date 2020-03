Grote paasdiensten Jeruzalem onzeker

Het Israëlische ministerie van Gezondheid is „vrij bezorgd” over de komende feestdagen, vanwege het coronavirus. Het ministerie overweegt grote bijeenkomsten tijdens het Joodse Pesachfeest en het christelijke Paasfeest te verbieden.

Het ministerie bezint zich op de maatregel in verband met de verspreiding van het coronavirus. Dat zei dr. Asher Shalmon, directeur van de afdeling internationale betrekkingen van het ministerie van Gezondheid donderdagavond op een persconferentie.

In Israël zijn eenentwintig gevallen van COVID-19 bevestigd en in de Palestijnse gebieden zeven. Bovendien bleken een aantal toeristen die Israël en de Palestijnse gebieden hebben bezocht, besmet te zijn.

Jammer

„We zijn heel blij met Joden, christenen en anderen die hier de feesten vieren”, zei Shalmon. „Het is heel jammer dat we nu in deze situatie verkeren. Maar als de dingen niet beter worden –en er is zelfs kans dat de dingen veel slechter worden de komende weken– dan zullen we proberen grote bijeenkomsten en gebeurtenissen stop te zetten.”

Tijdens Pesach komen jaarlijks tienduizenden Joden naar de ceremonie van de priesterlijke zegen bij de Westelijke Muur. Onder christenen trekken de plechtigheid van het heilige vuur in de Heilige Grafkerk en de diensten op paasmorgen in de Graftuin grote aantallen bezoekers.

Shalmon wijst erop dat ook Saudi-Arabië en Iran grote bijeenkomsten voor moslims hebben verboden. „Dat is nu de juiste manier van handelen.”

De Palestijnse regering heeft besloten de Geboortekerk in Bethlehem voorlopig te sluiten. Deze kerk wordt vaak door christenen bezocht. Scholen, kerken en moskeeën in en rond rond Bethlehem blijven eveneens dicht.

Dit gebeurde nadat zeven Palestijnse medewerkers in het Angelhotel in Beit Jala besmet bleken te zijn met het coronavirus. Zij hebben de ziekte vermoedelijk opgelopen toen een groep besmette pelgrims in het hotel verbleef. Een Arabische chauffeur uit Jeruzalem van een toeristenbus is opgenomen in een Israëlisch ziekenhuis.