Grote overwinning voor Indiase premier Modi

De hindoenationalistische partij van de zittende Indiase premier Narendra Modi (BJP) stevent af op een daverende overwinning.

De partij van de 68-jarige Modi kan volgens de tot dusver getelde stemmen rekenen op meer dan 300 van de 543 zetels in het lagerhuis, de Tweede Kamer van India. Voor de absolute meerderheid volstaan 272 parlementariërs.

Modi bedankte het Indiase volk donderdag alvast voor het „historische mandaat” van vijf nieuwe jaren. Bij de verkiezingen in 2014 kreeg de BJP nog 282 zetels, wat de grootste overwinning in 30 jaar was.

„We willen allemaal een nieuw India. Ik wil mijn hoofd buigen en jullie bedanken”, zei Modi donderdag in een overwinningstoespraak. De verkiezingen werden gezien als een referendum voor de hindoe-nationalistische politiek van Modi. De president beloofde desondanks plechtig te werken aan een „krachtig en inclusief India.”

Modi centreerde de verkiezingsstrijd sterk rond zijn persoon en voerde campagne met een mengeling van nationalistische retoriek en subtiele religieuze polarisatie. Daarnaast hamerde hij op de nationale veiligheid. Op economische prestaties kon hij niet bogen: tijdens zijn bewind is de werkloosheid tot ongekende hoogte gestegen.

De leider van de belangrijkste oppositiepartij, Rahul Gandhi van de Congress Party, heeft zijn verlies toegegeven.

Meer dan 600 miljoen van de 900 miljoen kiesgerechtigden in India brachten in de afgelopen vijf weken hun stem uit. Daarmee zijn het de meest grootschalige verkiezingen ter wereld.

Kiezers konden stemmen op duizenden kandidaten van honderden partijen. De verkiezingen duurden zo lang omdat de ruim 1 miljoen stembureaus door militairen moesten worden beveiligd. De plaatselijke politie wordt als te bevooroordeeld gezien.