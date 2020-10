Grote oversterfte EU in eerste golf

Tijdens de eerste coronagolf in maart en juni (week 10 tot 26) waren er in de EU 168.000 meer overlijdens dan gemiddeld in dezelfde periode in de vier voorgaande jaren.

Dat meldt het Europees Bureau voor de Statistiek Eurostat. In week 14 (eind maart, begin april) bereikte de oversterfte met 36.000 een piek.

Het hoogste aantal bovengemiddelde overlijdens tussen maart en juni werd genoteerd in Spanje (48.000) en Italië (46.000), gevolgd door Frankrijk (30.000) en Duitsland en Nederland met elk rond 10.000.

De cijfers van Eurostat betreffen 26 EU-lidstaten. Het bureau wijst erop dat de cijfers alle sterfgevallen in die periode in de EU betreffen, niet alleen slachtoffers van corona. Ze zijn echter „nuttig” om de directe en indirecte gevolgen van de pandemie voor de Europese bevolking te kunnen beoordelen.

Zo’n 96 procent van de totale oversterfte in de EU tussen maart en juni betreft 70-plussers (161.000). In de vier voorgaande jaren kwam gemiddeld 76 procent van de sterftecijfers uit deze leeftijdsgroep.

Corona-apps

De nationale corona-apps van Duitsland, Italië en Ierland zijn na een proefperiode sinds maandag met elkaar verbonden. Dat betekent dat het systeem van opsporing van en waarschuwing voor contact met een besmette persoon in de drie landen over-en-weer werkt. Volgende week worden de apps van Tsjechië, Spanje, Denemarken en Letland ook op het Europese gateway-systeem aangesloten.

De ‘grensoverschrijdende’ apps kunnen bij reizen andere maatregelen aanvullen. In totaal hebben 30 miljoen mensen de Duitse, Ierse of Italiaanse app gedownload. Via de gateway wordt informatie versleuteld en anoniem uitgewisseld. Als bijvoorbeeld een Duitser die de nationale app heeft gedownload tijdens een bezoek in Rome in contact komt met een besmet persoon die de Italiaanse app op zak heeft, dan wordt de Duitser daarvan op de hoogte gesteld.