Grote overlast door extreme vrieskou in VS

IJzige kou heeft het openbaar leven in delen van de Verenigde Staten grotendeels platgelegd. Op sommige plaatsen zijn temperaturen gemeten van min 41 graden. Bedrijven en overheidsdiensten in het Middenwesten sluiten noodgedwongen de deuren vanwege het winterweer, dat door lokale media in verband is gebracht met zeker vijf sterfgevallen.

Het kwik zakte in miljoenenstad Chicago (Illinois) tot -28 graden, met lege straten en gesloten scholen tot gevolg. „Het is verschrikkelijk”, klaagde de 68-jarige Pasquale Cappellano, die in de vrieskou al rokend op de bus stond te wachten. „Ik moet mijn medicatie ophalen bij Walgreens. Anders was ik de deur niet uitgegaan.”

De lokale autoriteiten hebben politiebureaus opengesteld voor iedereen die de kou wil ontvluchten. Ook worden vijf stadsbussen ingezet als mobiele ‘opwarmplekken’ voor daklozen. Op vliegvelden in de stad zijn woensdag honderden vluchten geschrapt. Spoorbedrijf Amtrak meldde al het treinverkeer stil te leggen. Wie een warm drankje wil halen, komt bij sommige horecazaken in de stad voor gesloten deuren te staan.

De staat Michigan liet vanwege de kou weten alle overheidskantoren tijdelijk te sluiten. Ook de United States Postal Service staakte in sommige staten de bezorging vanwege het winterweer, hoewel de postdienst er prat op gaat dat „sneeuw noch regen” bezorgers zullen tegenhouden.