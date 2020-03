Grote onrust over nieuwe wet voor betalingsverkeer in Suriname

De aanname van een nieuwe wet die het betalingsverkeer strenger zal regelen heeft in Suriname voor veel onrust gezorgd. Onder andere banken, vakbonden, aannemers, verzekeringsbedrijven en wisselkantoren zijn zeer verontwaardigd over de aanname van de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren, meldden verschillende organisaties in verklaringen.

De wet heeft als doel de waarde van de Surinaamse dollar (Srd) te versterken. Om dat doel te bereiken verbiedt de nieuwe wet het doen van transacties in Amerikaanse dollars of euro’s. Daarmee wordt nu wel op grote schaal betaald omdat de Srd steeds minder waard wordt als gevolg van de slechte economische situatie in het land. De critici zijn het wel eens met het doel van de nieuwe wet, maar ze hebben grote twijfels of het doel bereikt zal worden.

Het parlement heeft de nieuwe wet afgelopen zaterdag in de vroege ochtend met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Alleen de leden van de coalitie hebben voor de wet gestemd, de oppositie had uit protest de vergadering verlaten. Zij waren boos omdat de wet die behandeld werd een andere inhoud bleek te hebben dan de wet die op de agenda stond. De aanname van de wet is daarom niet rechtsgeldig, vindt de oppositie.