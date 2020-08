Grote onrust in Libanon houdt aan

In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zaterdag en zondag grootschalige demonstraties tegen de regering gehouden. Honderden mensen raakten gewond.

Naar schatting 10.000 betogers verzamelden zich zondag op het Plein van de Martelaren. Een flink aantal probeerde opnieuw door blokkades heen te breken om overheidsgebouwen te bestormen en gooide met stenen. De politie gebruikte traangas om de activisten uiteen te jagen.

„We hebben deze leiders zoveel kansen gegeven ons te helpen en ze faalden telkens weer. We willen hen allemaal weg hebben, in het bijzonder Hezbollah omdat dat een militie is die alleen mensen intimideert met zijn wapens”, zei de werkloze demonstrant Walid Jamal.

De Libanese minister van Milieu, Damianos Kattar, besloot zondag af te treden. Hij is het tweede kabinetslid dat opstapte na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet, die zeker aan 158 mensen het leven kostte en duizenden verwondde. Het leidde tot woedende reacties van de bevolking, die de heersende elite verantwoordelijk houdt voor deze ramp en de al langer bestaande economische chaos.

„In het licht van deze catastrofe heb ik besloten mijn ontslag aan te bieden”, aldus Kattar. Hij zei de hoop te hebben verloren in een „steriel regime dat verscheidene kansen heeft verknald.” Eerder op de dag maakte de minister van Informatie, Manal Abdel Samad, om dezelfde reden haar vertrek bekend. Zij bood de Libanezen haar excuses aan.

Tijdens de grootschalige protesten op zaterdag in de hoofdstad werden schoten gehoord en een agent van de oproerpolitie kwam om het leven. Hij werd volgens een politiewoordvoerder in het nauw gedreven door betogers toen hij probeerde mensen te helpen die vastzaten in een hotel in het centrum van Beiroet. Volgens het Libanese Rode Halvemaan liepen zaterdag ten minste 238 mensen letsel op; 63 van hen moesten naar een ziekenhuis.

De autoriteiten in Beiroet zochten zaterdag nog naar tientallen vermisten. Het ging volgens een medewerker van het Libanese ministerie van Volksgezondheid om zeker zestig mensen.

Krater

De zware explosie in de haven heeft dinsdag een enorme ravage aangericht in de stad en een krater geslagen van 43 meter diep. Dat zei een veiligheidsfunctionaris, die zich baseert op onderzoek van Franse experts. Zeker 120 gewonde slachtoffers verkeren volgens de autoriteiten in kritieke toestand. Onder de doden zijn zeker 43 Syrische staatsburgers, meldde de Libanese tv-zender Al-Mayadeen die dat van de Syrische ambassade heeft vernomen.

In de stad stond zaterdag een uitvaartplechtigheid gepland voor slachtoffers, maar die is afgeblazen. „De grote uitvaart kan niet doorgaan vanwege logistieke problemen. Maar er komt een grote protestmars”, aldus de organisatoren. Die vragen deelnemers om zwarte kleding te dragen.

„Na drie dagen schoonmaken, puinruimen en onze wonden likken is het tijd om onze woede de vrije loop te laten en ze te straffen”, zei een 28-jarige betoger. Activisten hadden een symbolische galg voor politici neergezet op het Martelaarsplein in Beiroet.

Hassan Nasrallah, de leider van de sjiitisch-islamitische partij en militante groepering Hezbollah, ontkent elke betrokkenheid bij de explosie. Nasrallah zei dat Hezbollah daar geen wapens had opgeslagen, en dat zijn beweging niet de leiding over de haven had. Wie beweert dat Hezbollah iets met de explosie van doen heeft gehad, liegt, aldus Nasrallah.

De Hezbollahleider riep op tot een onafhankelijk en transparant onderzoek. Nasrallah noemde de explosie een uitzonderlijke gebeurtenis in de moderne geschiedenis. Hij riep op tot eenheid en rust in het roerige Libanon. Nasrallah riep ook op de explosie niet te politiseren. De Hezbollah-leider prijst de internationale solidariteit met zijn land en noemde die een kans voor Libanon.

Premier Hassan Diab zei maandag een voorstel te zullen presenteren voor vervroegde verkiezingen.