Grote onduidelijkheid over crash in oosten van Afghanistan

In het oosten van Afghanistan is maandag een vliegtuig neergestort, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over het ongeluk. De autoriteiten proberen het toestel te lokaliseren in het bergachtige gebied dat grotendeels in handen is van de Taliban. Ook zij zijn een onderzoek naar de crash begonnen.

Lokale media melden dat er 83 mensen aan boord zouden zijn geweest, maar het is niet duidelijk om wat voor toestel het precies gaat.

Regeringsfunctionarissen hadden eerder gezegd dat een toestel van Ariana Afghan Airlines is neergestort, maar de baas van die luchtvaartmaatschappij ontkent dat. Volgens hem was er wel een crash, maar niet van een vliegtuig uit zijn vloot. Ook de luchtvaartautoriteiten van Afghanistan ontkennen dat een passagierstoestel is gecrasht.

Het toestel stortte maandag rond 13.10 uur (lokale tijd) neer in de provincie Ghazni ten zuidwesten van hoofdstad Kabul.