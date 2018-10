Grote natuurbrand bedreigt dorpjes in Portugal

In een nationaal park aan de kust van Portugal woedt een grote natuurbrand. De krant Jornal de Notícias meldt dat ruim zevenhonderd brandweerlieden met tweehonderd voertuigen de vuurzee bestrijden. Die verspreidt zich over het natuurpark van Sintra-Cascais, ten westen van de hoofdstad Lissabon. Tijdens de bluswerkzaamheden zijn twee brandweerlieden lichtgewond geraakt.

De inwoners van naburige plaatsjes worden uit voorzorg geëvacueerd. Ook zijn twee maneges ontruimd

De brand brak zaterdagavond uit en wordt door de wind vanaf zee aangewakkerd. Op beelden is een bergrug te zien die in lichterlaaie staat. Burgemeester Basílio Horta van Sintra zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. President Marcelo Rebelo de Sousa heeft poolshoogte genomen.