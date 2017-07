Grote meerderheid Senaat voor nieuwe sancties

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag met een grote meerderheid voor nieuwe sancties tegen Rusland, Iran en Noord-Korea gestemd. Het nieuwe maatregelenpakket werd met 98 stemmen voor en twee stemmen tegen tegen aangenomen in de Senaat, hoewel president Donald Trump bezwaren tegen de sancties heeft.

Het sanctiepakket was eerder deze week al met grote meerderheid door het Congres geloodst. Het wetsvoorstel wordt naar het Witte Huis gestuurd, waar de president het kan ondertekenen of zijn veto erover kan uitspreken. Dit is het eerste grote wetsvoorstel over Buitenlandse Zaken van het Congres onder Trump. Zelfs als Trump zou besluiten zijn veto erover uit te spreken, is de verwachting dat het voorstel genoeg steun krijgt in beide Kamers om het veto te overrulen.

De nieuwe voorgestelde sancties zetten de Amerikaans-Russische relaties verder onder druk. Deze waren al verslechterd tijdens het bewind van president Obama. Trump hoopte de betrekkingen met Rusland te verbeteren, maar zijn regering wordt to dusverre overschaduwd door onderzoeken naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 ten faveure van Trump.

De Russische president Vladimir Poetin zei donderdag nog voor de stemming in de Senaat al dat Rusland gedwongen is vergeldingsmaatregelen te nemen als Washington doorgaat met wat hij „illegale nieuwe sancties” tegen Moskou noemde. „We oefenen terughoudendheid en geduld uit, maar op een gegeven moment zullen we met een vergelding moeten komen. Het is onmogelijk om deze lompheid naar ons land eindeloos te verdragen”, zei Poetin op een persconferentie in Finland .