Grote klopjacht in Neurenberg na steekpartij

In de Duitse stad Neurenberg jaagt de politie met speurhonden en helikopters naar een of meer daders van enkele steekpartijen waardoor donderdagavond drie vrouwen zwaargewond raakten. Twee van hen verkeren in levensgevaar, aldus Duitse media.

De plaatsen waar de steekpartijen waren, lagen dicht bij elkaar en de politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde dader(s) gaat. Er was vrijdagochtend nog niemand aangehouden. De politie heeft volgens lokale media geen aanwijzingen dat het om terreur gaat.

Het eerste slachtoffer was een 56-jarige vrouw, die rond half acht door een man in haar bovenlichaam werd gestoken. Zij onderging in het ziekenhuis een spoedoperatie. Tegen elf uur stak een man kort na elkaar met een mes in op een vrouw van 26 en een van 34. Deze beide vrouwen raakten levensgevaarlijk gewond.

Chérif Chekatt, de verdachte van de aanslag in Straatsburg, is donderdag gedood door de politie. Dat hebben politiebronnen tegen onder meer de zender FranceInfo gezegd. Er zouden geen agenten gewond zijn geraakt.

Chekatt had zich verscholen in een opslagplaats in de wijk La Meinau in Straatsburg. De man had naar verluidt een mes en een vuurwapen bij zich en zou het vuur hebben geopend op een politievoertuig, berichtte de lokale krant L’Alsace.

De autoriteiten hadden volgens BFMTV ruim zevenhonderd agenten en gendarmes ingezet voor de klopjacht op de aanslagpleger. Hij vuurde dinsdag het vuur in de stad en wist te ontkomen. Drie van zijn slachtoffers overleden aan hun verwondingen.

De 28 EU-leiders hebben op hun top in Brussel een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in Straatsburg.

„Europa denkt aan de slachtoffers van Straatsburg en hun families. We zijn verenigd tegen het terrorisme”, twitterde de Franse president Emmanuel Macron in Brussel.