Grote ijsberg Zuidpool staat op afbreken

Op de Zuidpool staat een grote ijsberg op het punt af te breken. Die komt dan in zee terecht, waarschuwen Britse wetenschappers. Ze baseren zich op metingen van Europese satellieten, die Antarctica in de gaten houden.

Het gaat om de Brunt-ijsplaat. Daarin zitten twee grote scheuren. Een daarvan, een kloof die Chasm1 wordt genoemd, bestaat al tientallen jaren maar begon in 2012 ineens te groeien. Hij is nu 55 kilometer lang. De tweede scheur heet Halloween. Die is ontdekt op 31 oktober 2016 en inmiddels al meer dan 60 kilometer lang. Tussen de beide scheuren zit nog maar een paar kilometer. Het duurt misschien nog maar een paar weken voor ze bij elkaar komen. Als dat gebeurt, breekt een ijsberg van 1594 vierkante kilometer af. Dat is iets groter dan de provincie Flevoland.