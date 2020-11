Grote ijsberg op ramkoers met eiland bij Zuidpool

Een ijsberg die ongeveer even groot is als de provincie Noord-Brabant stevent af op een eiland in de buurt van de Zuidpool. Dat kan heel gevaarlijk zijn voor de dieren die daar leven, waarschuwt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die de schots in de gaten houdt met satellieten.

De ijsberg A-68A brak op 12 juli 2017 af van het zogenoemde Larsen C-ijsplateau. Aanvankelijk bleef hij nog op zijn plek dobberen, maar begin 2019 raakte de ijsberg op drift en ging hij de open zee op. Momenteel bevindt hij zich op ongeveer 350 kilometer afstand van het onbewoonde eiland Zuid-Georgia. Dat ligt in het zuiden van de Atlantische Oceaan, ongeveer ter hoogte van het zuidelijkste puntje van Argentinië.

De kans bestaat dat de ijsberg aan de grond loopt in de ondiepe wateren bij Zuid-Georgia. Als dat gebeurt, zou de ijsmassa daar tien jaar lang kunnen blijven liggen, doordat hij zo groot is. Voor de vele pinguïns en zeehonden op het eiland kan dat gevaarlijk zijn. Zij kunnen dan misschien niet meer naar zee om op voedsel te jagen. Bovendien kan het leven op de zeebodem sterven als de strandende ijsmassa over de grond schraapt.

In 2004 strandde een andere grote ijsberg bij Zuid-Georgia. Aan de kust vonden onderzoekers later veel dode pinguïnkuikens en zeehondenpups.