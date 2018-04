Grote hoeveelheid zeldzame metalen bij Japan

Wetenschappers hebben in de zee bij Japan een grote hoeveelheid zeldzame metalen gevonden die worden gebruikt in producten als mobiele telefoons en elektrische auto’s. De metalen zitten in de modder op de zeeboden bij het eiland Minamitorishima, meldde de Britse krant The Independent.

Volgens de wetenschappers zit er in een gebied van 2500 vierkante kilometer rond het eiland misschien wel 16 miljoen ton aan metalen als dysprosium en terbium. De deskundigen zijn van Japanse universiteiten, bedrijven en regeringsinstituten en vormden een speciaal onderzoeksteam. Zij publiceerden hun vondst in het blad Scientific Reports.

Op dit moment is de wereld voor een groot deel afhankelijk van China als het gaat om zeldzame metalen. De hoeveelheid in de Japanse wateren is volgens de wetenschappers als grondstof goed om aan de behoefte voor honderden jaren te voldoen.