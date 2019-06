Grote heroïnevangst aan Duitse grens

Aan de Poolse grens heeft de Duitse grenspolitie in een vrachtauto 670 kilo heroïne aangetroffen. Het is de grootste drugsvangst ooit voor de douaniers, meldde de Berliner Morgenpost dinsdag. Dat de vrachtauto in de nacht van 31 mei op 1 juni de aandacht van de politie trok, was te danken aan de tip van een verdachte drugscrimineel die in Nederland in verband met een andere drugszaak was aangehouden.

De vrachtauto met kentekens uit Georgië was op papier met Turkse honing onderweg naar België. De Turkse vrachtwagenchauffeur is aangehouden en het voertuig is volledig uit elkaar gehaald aan de grens bij Frankfurt aan de Oder. De lading van de vrachtauto had eerder bij het binnenkomen van de Europese Unie al gecontroleerd moeten zijn.

De uiteindelijk gevonden heroïne komt waarschijnlijk uit Afghanistan. De grootste hoeveelheid heroïne die de Duitse grenspolitie voor 1 juni had ontdekt, was 20 jaar geleden, ook in Frankfurt aan de Oder, 316 kilo heroïne in de onderkant van een Turkse vrachtwagen.