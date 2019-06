Grote herdenking D-day in Portsmouth

In de Engelse haven Portsmouth is woensdag met een grote plechtigheid de 75e verjaardag van D-day herdacht. Circa driehonderd veteranen, staatshoofden en regeringsleiders stonden stil bij de landing van de geallieerden in het door nazi-Duitsland bezette westen van Europa. Oost-Europa werd toen al in hoog tempo bevrijd door de Sovjet-Unie.

De geallieerden landden 6 juni 1944 op de kust van Normandië en veel schepen waren 5 juni 1944 uit de haven van Portsmouth vertrokken. Het was de grootste militaire landingsoperatie over het water ooit en de Britse regering heeft kosten noch moeite gespaard om de historische dag groots te herdenken. Naar schatting 150.000 geallieerde militairen landden op de Franse kust samen met hun uitrusting en 20.000 voertuigen. De geallieerden leden grote verliezen, maar trokken 24 augustus Parijs binnen en bereikten de Nederlandse grens op 12 september.

Onder de gasten in Portsmouth waren president Trump, de Britse vorstin, kroonprins en de premier, de Franse president Macron, premier Rutte en de Duitse bondskanselier Merkel. De Russische president Poetin is niet uitgenodigd.

Voor Trump was het evenement het slot van zijn driedaagse staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Hij gaat naar een hotel en golfcomplex van hem in het westen van Ierland. Hij reist daarvandaan donderdag naar Frankrijk voor de herdenking van D-day daar, maar keert dan weer naar Ierland terug.