Grote heidebrand bij Nederlandse grens

Vlakbij de Nederlandse grens bij de Duitse plaats Bad Bentheim heeft in de nacht van zondag op maandag een grote heidebrand gewoed. De brandweer had grote moeite de brand meester te worden, vooral door de ontoegankelijkheid van het terrein voor brandweerauto’s. Korpsen uit de omgeving, ook uit Nederland, hielpen de brand op de Gildehauser Venn te blussen. De brand woedde op een hoogtepunt over een gebied van 30 hectare.

Voor de bestrijding van de heidebrand zijn circa 350 mensen ingezet. Eén van hen raakte lichtgewond. Het nablussen duurt naar verwachting nog tot laat in de maandagmiddag. Over de oorzaak van de brand die circa 12 kilometer ten oosten van Enschede woedde, is nog niets bekend.