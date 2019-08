Grote groep migranten komt aan op Lesbos

ATHENE (ANP/DPA. Zeker vijfhonderd migranten zijn donderdag aangekomen op het Griekse eiland Lesbos. Dat is het grootste aantal op één dag sinds de EU in 2016 een deal sloot met Turkije om de vluchtelingenstroom via de zogenoemde Oost-Mediterrane route een halt toe te roepen. De Griekse kustwacht sprak van "een soort stormloop".

De migranten zijn naar het vluchtelingenkamp Moria gebracht, waar al zo'n 10.000 vluchtelingen verblijven. Donderdag sloeg Oxfam Novib nog alarm over het kamp vanwege de slechte omstandigheden. Het aantal migranten in het kamp blijft maar toenemen, terwijl er officieel maar capaciteit is voor 3000 mensen.

Al jaren is er een vluchtelingenstroom richting Griekenland. Veel mensen ontvluchten hun thuisland vanwege oorlog en proberen via Turkije Europa te bereiken.