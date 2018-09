Grote explosies vliegbasis Syrië

SYRIË

DAMASCUS (ANP/RTR) - Bij een vliegbasis in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gehoord. Volgens Syrische staatsmedia was er een explosie in een munitieopslag als gevolg van problemen met de elektriciteit. Ze weerspreken dat Israël een aanval heeft uitgevoerd.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldde dat de explosies zijn veroorzaakt door een Israëlische luchtaanval. Daarbij zijn volgens het observatorium doden en gewonden gevallen. Ook regionale autoriteiten, die de Syrische regering steunen, wezen met beschuldigende vinger naar Israël en stelden dat de luchtafweer heeft geprobeerd de raketten uit de lucht te halen.

Volgens de staatsmedia, die zich op een militaire bron baseren, klopt dat niet. ,,Vliegbasis Mezzeh is niet blootgesteld aan Israëlische agressie'', aldus de bron.