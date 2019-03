Grote drugsvangsten in haven Antwerpen

De politie in Antwerpen heeft twee ladingen cocaïne onderschept. In een van de gevallen ging het om 2,4 ton die verstopt zat in een container. Het gaat om een van de grootste vangsten ooit in de Belgische havenstad.

Volgens Belgische media arresteerde de politie zeven verdachten. De politie en douane kwamen de transporten op het spoor na de vondst van een onbeheerde koelcontainer in de haven. In de vloer daarvan ontdekte de politie 317 kilo cocaïne. In het onderzoek dat volgde kwam de politie een tweede container op het spoor met nog veel meer drugs. De straatwaarde van die lading bedraagt ongeveer 120 miljoen euro.