Grote drugsvangst in Italië

De politie heeft in de haven van het Italiaanse Genua een partij cocaïne in beslag genomen met een straatwaarde van 100 miljoen euro. Met steun van Eurojust werkten de politie in Colombia, de VS, Frankrijk, Spanje en Italië samen om de smokkel op te rollen.

Er werden drie Italianen gearresteerd. Verder nam de politie onder andere 950.000 euro aan contant geld en drie luxe auto’s in beslag. De drugs kwamen uit Colombia en werden tijdens de reis naar Italië al door de diverse politiekorpsen in de gaten gehouden.