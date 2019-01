Grote drugsvangst in haven Suriname

De Surinaamse politie heeft dinsdag een partij van ‘enkele duizenden’ kilo’s drugs gevonden in de haven van Paramaribo. De pakken drugs waren verstopt in containers met zakken rijst. Dat heeft politiewoordvoerder Humphrey Naarden bevestigd tegenover het ANP.

Volgens Naarden waren er dinsdagavond nog geen aanhoudingen verricht. „We doen er nu wel alles aan te weten te komen van wie deze drugs zijn. Dit is geen prettig bericht, als land is het nooit prettig zo in het nieuws te komen”, aldus Naarden.

De lokale nieuwssite Starnieuws schrijft dinsdagmiddag dat het om meer dan 2300 kilo gaat. Dit aantal kon Naarden niet bevestigen.