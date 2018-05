Grote drugsvangst in Duitsland

De politie in het Duitse Beieren en de douane hebben bijna een ton cocaïne in beslag genomen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in München zijn twaalf leden van een bende drugshandelaren gearresteerd. De drugs waren in bananendozen naar Duitsland gesmokkeld.

In de loop van het onderzoek werd ook cocaïne in beslag genomen in Noord-Rijnland-Westfalen en Hamburg. De arrestaties houden verband met een reeks cocaïnevondsten in Beierse supermarkten in september 2017. Toen werden pakjes met cocaïne met een totaal gewicht van zeker 100 kilo ontdekt bij tien supermarkten.

Specialisten van de nationale recherche gaan ervan uit dat de drugsbende in totaal ongeveer 1,8 ton cocaïne met een marktwaarde van ongeveer 400 miljoen euro heeft ingevoerd.