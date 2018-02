Grote drugsvangst in Albanië

De politie in Albanië heeft een grote partij cocaïne onderschept. In de haven van Durrës ontdekte de politie 613 kilo ter waarde van ongeveer 180 miljoen euro in de dubbele bodem van een container geladen met bananen op een schip.

De politie arresteerde een 25-jarige verdachte maar naar de organisator van het transport wordt nog gezocht. De drugs waren bedoeld voor de Italiaanse en Maltese markt. Albanië is geliefd bij drugssmokkelaars die hun handel via dat land naar Zuid- en West-Europa doorsluizen.