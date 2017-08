In Barcelona zijn duizenden mensen op de been voor de grote protestmars No tinc por (ik ben niet bang). De protestmars is om 18.00 uur begonnen en is een reactie op de aanslagen in Barcelona en Cambrils.

De demonstratie eindigt op Plaza de Catalunya waar op een podium een ceremonie wordt gehouden. Vrijwilligers delen rode, witte en gele bloemen uit. De Spaanse koning Felipe doet ook mee aan de mars.