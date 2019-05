Grote demonstratie tegen regering in Tsjechië

In Tsjechië zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Andrej Babis. In de tweede grootste stad Brno waren volgens de politie dinsdagavond ongeveer 2500 mensen op de been.

De demonstranten hadden borden mee met daarop "Babis in de gevangenis" en "aftreden", bericht het persagentschap CTK. Ook in Pilsen, Ostrava en Liberec kwamen honderden mensen samen.

De demonstraties werden voor de vijfde week op rij georganiseerd door het netwerk. Aanleiding is dat Babis wordt beschuldigd van subsidiefraude. Justitie moet beslissen of er klachten worden ingediend tegen de oprichter van de populistische ANO-partij.

De demonstranten vrezen dat justitie niet onafhankelijk zal zijn onder de nieuwe minister Marie Benesova. Zij wordt beschouwd als een vertrouweling van president Milos Zeman. De tegenstanders hekelen dat de 71-jarige Benesova het onderzoek tegen Babis kan vertragen. In hoofdstad Praag vindt er volgende week een grote manifestatie plaats.