Grote delen Venezuela in het donker door stroomstoring

Venezuela kampt opnieuw met een grote stroomstoring. In veertien van de twintig staten is de stroom uitgevallen, meldt de nieuwszender NTN24. De zender meldt verder dat delen van de hoofdstad Caracas al 60 uur zonder elektriciteit zitten.

Venezuela’s vicepresident Delcy Rodriguez schreef vrijdag op Twitter dat ze arbeiders bij het staatselektriciteitsbedrijf Corpoelec heeft bedankt voor het „opnieuw redden en beschermen van de nationale elektriciteitsdienst tegen de terroristen die deze vitale dienst blijven aanvallen”.

Venezuela had in het voorjaar en in juli van dit jaar ook last van langdurige stroomuitval. Daardoor kampte het land onder meer met watertekorten en konden miljoenen mensen niet meer via de telefoon of computer communiceren.

President Nicolás Maduro weet de stroomuitval destijds aan sabotage door de VS. Tegenstanders van het regime zien het echter als een gevolg van decennia van wanbeleid en corruptie, waarin centrales zijn verwaarloosd en geen investeringen in infrastructuur zijn gedaan.