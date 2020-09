Grote delen van Wales gaan vanaf dinsdagavond op slot omdat het aantal coronabesmettingen daar snel toeneemt. De nieuwe lockdown gaat gelden voor de regio Newport en drie andere streken.

Personen mogen deze gebieden niet meer in of uit zonder geldige reden, zoals werk en opleiding. Ook moeten personen in de getroffen gebieden hun contacten aanpassen. Zo mogen zij alleen in de buitenlucht afspreken met mensen die geen deel uitmaken van hun eigen huishouden.