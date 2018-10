Grote brexitbetoging zaterdag in Londen

De organisatoren van een anti-brexitdemonstratie zaterdag in Londen verwachten dat meer dan 100.000 verontruste Britten gehoor zullen geven aan hun oproep mee te doen. De campagne ’People’s Vote’ eist een tweede referendum over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De burgers moeten bovendien het recht krijgen te stemmen over het uiteindelijke akkoord, als dat er komt.

De deelnemers aan de betoging verzamelen begin van de middag in het centrum van de Britse hoofdstad en trekken daarna op naar het parlementsgebouw.