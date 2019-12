Grote brand woedt ten noorden van Sydney

In Gospers Mountain ten noordwesten van de Australische stad Sydney woedt een grote brand die zich uitstrekt over een gebied van bijna 300.000 hectare. Dat is een gebied ter grootte van de provincie Groningen. Het enorme vuur is ontstaan door het samensmelten van een aantal kleinere branden.

De krant Sydney Morning Herald meldt dat in de hele deelstaat New South Wales, waarvan Sydney de hoofdstad is, ongeveer honderd bosbranden woeden. Ongeveer 2100 mensen bestrijden de branden, van wie 1600 brandweerlieden.

De gezondheidsautoriteiten in New South Wales melden dat de afgelopen week ongeveer 11.400 mensen om medische hulp hebben gevraagd voor onder meer ademhalingsproblemen.

Natuurgebieden in Australië zijn extra vatbaar voor brand wegens de aanhoudende droogte. Sinds oktober hebben de bosbranden zes levens geëist. Ongeveer 700 huizen zijn in vlammen opgegaan.