Grote brand op Amerikaans marineschip

In de Amerikaanse stad San Diego is zondag een grote brand uitgebroken op een marineschip. Zeventien matrozen en vier burgers zijn met niet-levensbedreigende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, meldde de marine.

Op beelden van Amerikaanse media is te zien dat er dikke rookwolken opstijgen vanaf de USS Bonhomme Richard, een vliegdekschip. Het vaartuig lag voor onderhoud bij een marinebasis in San Diego toen om 08.30 uur (lokale tijd) brand uitbrak. Volgens de lokale brandweer, die in groten getale aanwezig is om te blussen, zou er ook een explosie aan boord te horen zijn geweest.

Toen de brand ontstond waren volgens de Amerikaanse marine 160 opvarenden aan boord. Zij hebben allen het schip verlaten.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Volgens CNN bestaat de bemanning van het schip normaal gesproken uit zo’n duizend man.