Grote brand in woontoren Dubai

In een wolkenkrabber in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten is brand uitgebroken. Brandweerploegen van vier verschillende teams zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen en om de bewoners te evacueren, zo twittert de Dubai Media Office. Dat laatste is succesvol verlopen.

Het gaat om de Torch Tower, met bijna tachtig verdiepingen. Die stond in 2015 ook al in brand, toen moesten honderden bewoners geëvacueerd worden.

Het vuur grijpt snel om zich heen, zo is op beelden via social media te zien. Het gaat om een van de hoogste woontorens ter wereld met een hoogte van 336 meter.