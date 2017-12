Grote brand in parkeergarage Liverpool

Bij een grote brand in een parkeergarage bij de Liverpool Arena zijn honderden auto’s uitgebrand. De grote paardenshow die op oudejaarsavond plaatsvond in de evenementenhal is afgelast. Er zijn geen slachtoffers gevallen en alle paarden zijn gered, melden de autoriteiten.

De brand brak eind van de middag uit op een parkeerdek van de garage, die plaats biedt aan 1600 auto’s. De politie van Liverpool gaat ervan uit dat de brand alle wagens heeft verwoest. De brandweer bestrijdt de vlammenzee met een tiental bluswagens.

Door de brandende auto’s zijn er meerdere explosies geweest. Woningen in nabijgelegen flats zijn ontruimd en de politie roept mensen op uit de buurt te blijven.