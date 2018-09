Grote brand in Nationaal Museum Brazilië

Een grote brand heeft een groot deel van het Braziliaanse Nationaal Museum in Rio de Janeiro verwoest. Het museum was niet meer open toen de brand ontstond en volgens berichten zijn er geen gewonden gevallen.

Hoe groot de schade is, kan nog niet gezegd worden. Volgens lokale media is een groot deel van de 20 miljoen objecten verwoest of beschadigd. Het Nationaal Museum is het oudste museum van het land en was sinds 1892 in het gebouw gevestigd. Daarvoor diende het gebouw als residentie van de Portugese koning en later van de Braziliaanse keizerlijke familie.

Het museum heeft een geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie. Daarnaast beschikt het ook over Egyptische mummies, Griekse beelden en Etruskische objecten.

President Michel Temer noemde het een treurige dag voor alle Brazilianen. „Het is een tragedie voor de cultuur in Brazilië”, liet de directeur van het Historisch Museum aan de zender GloboNews weten.