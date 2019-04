Een grote brand is uitgebroken in een hotel en winkelcentrum in de Thaise hoofdstad Bangkok. Volgens plaatselijke media is zeker één dode gevallen en zijn honderden mensen bezig het complex te verlaten.

Volgens de eerste berichten is de brand ontstaan op de achtste verdieping van het naburige Centara Grand Hotel, waar naar verluidt twee mensen uit het raam zijn gesprongen om aan de vuurzee te ontkomen. Zeker een van hen heeft dit niet overleefd.