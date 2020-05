Grote brand bij historische vissershaven San Francisco

San Francisco’s historische haven Fisherman’s Wharf is opgeschrikt door een grote brand. Een pakhuis aan Pier 45 van de kade brandde af, met vlammen tot 30 meter hoog. De rest van de haven bleef door het inferno gespaard.

De haven, die uitkijkt op het voormalig gevangeniseiland Alcatraz, is mede vanwege de talloze visrestaurantjes en kroegen geliefd bij toeristen. Ook liggen in de buurt van het afgebrande pand een vrachtschip uit de Tweede Wereldoorlog en Pier 39, waar veel zeeleeuwen te zien zijn.

Zo’n 150 brandweerlieden, 50 wagens en een aantal blusboten waren zaterdag zeven uur bezig om de vlammen onder controle te krijgen. Een brandweervrouw raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis.

De oorzaak van de brand is onbekend. De lokale krant San Francisco Chronicle bericht dat veel daklozen zich ophielden in het pakhuis waar de brand woedde. Zij zouden daar ook op open vuur hebben gekookt. Enkele arbeiders in de omgeving zeggen dat zij een ontploffing hebben gehoord.