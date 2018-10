Grote brand bij fabriek brandblusapparaten

Bij een fabrikant van onder meer sprinklerinstallaties in het Duitse Neuenkirchen heeft een grote brand gewoed. Plaatselijke media meldden dat de fabriekshal zondagavond door een vlammenzee is verwoest. De brand sloeg snel over naar een aangrenzend bedrijf. De brandweer in de plaats, ongeveer 30 kilometer ten oosten van Enschede, wist te voorkomen dat er een derde bedrijf door de brand werd getroffen.

Er zijn voor zo ver bekend geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van de brand en omvang van de schade is nog niets bekend. De brandweer in Neuenkirchen heeft geklaagd dat nieuwsgierigen het bluswerk hinderden.